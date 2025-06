I centri massaggi hot di San Giovanni | 100 euro per un massaggio a quattro mani 50 per quello con i piedi

A San Giovanni, tre cittadini cinesi sono stati scoperti gestire centri massaggi hot con tariffe ingannevoli e pratiche discutibili. Con prezzi che includono 100 euro per un massaggio a quattro mani e 50 per uno con i piedi—oltre a tariffe simili a quelle dei massaggi thailandesi—l’indagine dei carabinieri ha portato alla luce attività sospette. Questa storia solleva importanti interrogativi sulla legalità e la tutela dei clienti nei centri benessere.

Cento euro per un massaggio a 4 mani, cinquanta per uno fatto con i piedi, la stessa cifra di quello pattuito per un massaggio thailandese. Questi alcuni dei prezzi trovati dai carabinieri in tre centri per messaggi a luci rosse scoperti a San Giovanni. A finire nei guai tre cittadini cinesi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it