I bambini non si vaccinano e aumentano i casi | in Europa è allarme morbillo

L'allarme morbillo in Europa si fa più forte: con 232 casi registrati, il rischio torna a preoccupare. La causa principale è la diminuzione della copertura vaccinale, colpita dall’impatto della pandemia da Covid-19. I bambini, ora più vulnerabili, rischiano di essere esposti a malattie mortali che sembravano sotto controllo. È fondamentale reagire subito e rafforzare le campagne di vaccinazione per proteggere le future generazioni.

In Europa molti bambini sono più vulnerabili di fronte a malattie mortali come il morbillo. C'entra la copertura vaccinale, calata significativamente dopo l'arrivo della pandemia da Covid-19. Nei Paesi del Vecchio continente aumentano i casi di persone che hanno contratto questa malattia. 🔗 Leggi su Today.it

