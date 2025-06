I 251 anni della Finanza | Fatture false per 2 miliardi Ed evasione per 95 milioni

Un momento di grande significato per la finanza italiana: i 251 anni di storia, tra fatture false per 2 miliardi e un'evasione di 95 milioni, testimoniano le sfide affrontate con dedizione e coraggio. Con un pizzico di emozione nascosta, il colonnello Filippo Ivan Bixio ha ringraziato chi lo ha sostenuto, mentre si prepara a una nuova avventura a Bergamo. Questo passaggio simbolizza l'impegno continuo per un sistema fiscale più trasparente e giusto, un obiettivo che ci riguarda tutti.

"Per me è stata un’esperienza importante, vissuta intensamente. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato e sopportato". Con un filo di commozione, ben nascosto, ma palpabile anche negli scambi a margine con i giornalisti, il colonnello Filippo Ivan Bixio, comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Reggio, ha salutato tutti visto che a fine luglio passerà al comando di Bergamo. L’annuncio ufficiale – l’avvicendamento era già trapelato – è avvenuto ieri mattina nella Sala del Tricolore del Comune, durante le celebrazioni per i 251 anni di vita della Guardia di Finanza. Spazi gremiti, encomi per diversi militari protagonisti di lodevoli operazioni e ricordi di illustri appartenenti al Corpo che se ne sono andati – dal saluto del Capo dello Stato anche il doloroso accenno alla vicenda che ha visto la scomparsa di Cristian Brenna, noto arrampicatore – hanno punteggiato una cavalcata piena di orgoglio e futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 251 anni della Finanza: "Fatture false per 2 miliardi. Ed evasione per 95 milioni"

