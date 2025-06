Hyundai Motor Group si conferma leader nei riconoscimenti IIHS 2025

Hyundai Motor Group continua a brillare nel panorama automobilistico, confermando la sua leadership nei riconoscimenti IIHS 2025. Con 15 modelli tra Hyundai, Kia e Genesis premiati come TOP SAFETY PICK, l'azienda dimostra ancora una volta il suo impegno per la sicurezza e l’innovazione. Questo straordinario risultato sottolinea come Hyundai sia ormai un punto di riferimento imprescindibile nel settore, offrendo veicoli che uniscono tecnologia avanzata e massima protezione.

Hyundai Motor Group ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella più recente edizione dei crash test dell'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), affermandosi per il secondo anno consecutivo come riferimento assoluto in materia di sicurezza veicolare. In totale, 15 modelli tra Hyundai, Kia e Genesis hanno conquistato le prestigiose certificazioni TOP SAFETY PICK .

