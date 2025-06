Horizon - An American Saga Capitolo 2 | violati i protocolli durante una scena di stupro lo dice l' intimacy coordinator

Dietro le quinte di Horizon: An American Saga - Capitolo 2, si svelano tensioni e accuse di violazioni dei protocolli di intimità durante una scena delicata. La coordinatrice di intimità ha denunciato come, in assenza di rispetto delle procedure, una controfigura sia stata messa in difficoltà, generando un acceso scontro tra la produzione e Kevin Costner. Una vicenda che solleva importanti riflessioni sulla tutela degli attori e la responsabilità sul set.

La coordinatrice di intimità di Horizon: An American Saga - Capitolo 2 protesta contro Kevin Costner e la produzione del film perché, durante una scena di stupro improvvisata, non sono state rispettate le regole e una controfigura è stata messa in serie difficoltà.

