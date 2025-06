Horizon 2 nuovi dettagli sulla denuncia contro Kevin Costner per la scena di stupro | Protocolli ignorati

Emergono nuovi dettagli scioccanti sulla denuncia contro Kevin Costner, coinvolto nella produzione di Horizon 2. Una comparsa ha presentato un rapporto dettagliato che evidenzia gravi lacune nei protocolli di sicurezza, in particolare durante una scena di stupro non prevista. La causa si aggiunge alle pressioni sulla produzione, che ora deve affrontare questa delicata situazione. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel mondo di Horizon 2.

Nuovi guai per la produzione della saga di Costner che ora deve affrontare una denuncia da parte di una comparsa sul set del film Il coordinatore d'intimit√† del secondo capitolo di Horizon: An American Saga ha scritto un rapporto di due pagine che documenta le lacune nei protocolli durante le riprese di una scena di stupro non prevista dalla sceneggiatura sul set del film di Kevin Costner. Devyn LaBella, una controfigura, ha fatto causa a Costner - regista, sceneggiatore, protagonista, finanziatore e produttore del film - il mese scorso, sostenendo di essere rimasta scossa e umiliata dopo essere stata costretta a recitare nella scena senza preavviso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Horizon 2, nuovi dettagli sulla denuncia contro Kevin Costner per la scena di stupro: "Protocolli ignorati"

¬ęLa sicurezza sul set √® una priorit√† assoluta¬Ľ, ha dichiarato Kevin Costner, ma un recente episodio durante le riprese di *Horizon: An American Saga ‚Äď Chapter 2* ha sollevato dubbi su come siano stati gestiti certi protocolli. Devyn LaBella, controfigura sul set Vai su Facebook

