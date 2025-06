Holi Splash Run | la coloratissima corsa non competitiva e adatta a tutti arriva a Savignone

Preparati a vivere un'esperienza unica di allegria e colori: domenica 29 giugno, Savignone si trasformerà nel palcoscenico della “Holi Splash Run - Corsa colorata”. Un evento non competitivo, perfetto per tutte le età, che trasformerà le vie del paese in un arcobaleno di gioia e spensieratezza. L’appuntamento è alle 16 al Parco Comunale di via Garibaldi 2, con tanto divertimento che culminerà alle 18 con l'esplosione di colori e musica. Non mancare!

Si svolgerà domenica 29 giugno a Savignone la "Holi Splash Run - Corsa colorata", un running spensierato ricco di entusiasmo per le vie del paese. L'appuntamento è alle 16 con ritrovo presso il Parco Comunale, in via Garibaldi 2, per l'apertura della manifestazione e l'animazione. Alle 18 è.

