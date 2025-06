Hojlund Inter la pista si raffredda! C’è distanza tra i nerazzurri e il Manchester United | il motivo

Il mercato dell'Inter è in fermento: l’affare Hojlund con il Manchester United rischia di sfumare, poiché i Red Devils vogliono una cessione a titolo definitivo e i nerazzurri fanno ancora tempo. Mentre Francesco Pio Esposito brilla con un gol che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco, l’arrivo di Ange-Yoann Bonny si fa sempre più concreto. La domanda è: chi sarà il prossimo grande colpo dell’Inter?

Hojlund Inter, l’affare rischia di saltare: il Manchester United vuole cederlo solo a titolo definitivo e i nerazzurri prendono tempo. Le ultime. Il gol contro il River Plate di Francesco Pio Esposito potrebbe aver cambiato le sorti dell’attacco dell’ Inter del futuro. Ormai è praticamente certo l’arrivo di Ange-Yoann Bonny, che probabilmente entrerà in organico con il ruolo di terza punta, ancora da definire chi verrà dopo di lui nelle gerarchie. Mehdi Taremi, attualmente bloccato in Iran ma in un luogo sicuro, sembra destinato alla partenza, mentre Pio Esposito si sta giocando – e bene – le carte per la sua permanenza al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, la pista si raffredda! C’è distanza tra i nerazzurri e il Manchester United: il motivo

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurri - manchester - united

