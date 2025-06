Hockey quattro forlivesi chiamati alle selezioni nazionali per i prossimi campionati europei

L’hockey quattro forlivese continua a sorprendere e a stupire, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama nazionale. Dopo il brillante quinto posto in Serie A, le eccellenti prestazioni delle giovani under 16 nelle finali nazionali e la finale del campionato femminile con Martina Succi e Caterina Folli in evidenza, ora si aprono nuove sfide: i selezionati italiani si preparano per i prossimi campionati europei, una testimonianza dell’eccellenza e della crescita di questo sport nella città.

Continua il bel momento dell'hockey forlivese; dopo il quinto posto all'esordio in serie A, le finali nazionali raggiunte dai giovani under 16, e la finale del campionato femminile che ha visto "protagoniste contro" Martina Succi e Caterina Folli (in prestito ciascuna in una delle due squadre.

