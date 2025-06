Ho visto Meloni scodinzolare al vertice Nato… La frase della senatrice M5s Maiorino | lo scontro in aula con Licia Ronzulli

Un episodio che ha scatenato vibranti polemiche: la frase della senatrice Maiorino, che ha descritto Meloni come una “cagnolina scodinzolante” al vertice Nato. Un’immagine forte che ha acceso le tensioni in aula, con Licia Ronzulli pronta a reagire duramente. Un modo di comunicare che ha diviso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla diplomazia e i rapporti istituzionali italiani. Ma cosa si nasconde dietro queste parole?

È polemica per la frase usata da Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 stelle, per descrivere il via libera del governo italiano alla richiesta di Trump (e della Nato) di aumentare le spese militari fino al 5% del Pil nei prossimi dieci anni. «Ho visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni scodinzolare » al vertice dell’Alleanza atlantica a L’Aja. Quest’espressione ha mandato su tutte le furie Licia Ronzulli, presidente di turno del Senato, che dopo l’intervento della senatrice pentastellata – durante la discussione sulla riforma per la separazione delle carriere – ha invitato a «non usare termini come “scodinzolare”» riferiti alla premier. 🔗 Leggi su Open.online

«Ho visto Meloni scodinzolare al vertice Nato...». La frase della senatrice M5s Maiorino: lo scontro in aula con Licia Ronzulli.

