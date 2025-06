ho scelto via veneto qui si costruisce il futuro

Ho scelto Via Veneto perché qui si costruisce il futuro, credendo nelle potenzialità di questa zona in crescita. Un tempo considerata l’equivalente aretino delle boutique più esclusive del centro storico, oggi questa strada risplende di nuovo grazie a Monica Barbagli, che ha riacceso le vetrine dell’attività di famiglia, segnando un ritorno alle origini e un nuovo capitolo di successo. La strada giusta per innovare senza dimenticare le radici.

"Ho scelto di trasferire qui il ristorante perchè credo nelle potenzialità di questa zona". Qui, un tempo la Via Veneto aretina con le boutique più esclusive della città quasi in concorrenza con quelle del centro storico, Monica Barbagli (nella foto) da un paio di mesi ha riacceso le vetrine dell’attività di famiglia, dopo avere spento quelle nel locale in cima al Corso. E dal suo nuovo osservatorio, in realtà per lei è un ritorno alle origini, ci tiene a “rimettere le cose al posto giusto: non si può generalizzare descrivendo Saione come un quartiere invivibile e violento. Noi abbiamo molti clienti che vivono nella zona e sono contenti dell’offerta di un ristorante di livello; prima non salivano fino alla parte alta del Corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it