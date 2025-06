Ho perso 16 chili e mi scrivi ‘sei più bella adesso che sei più formosa’? Mi dovrei offendere? No | le parole di Alena Seredova

Dopo aver perso ben 16 chili, Alena Seredova dimostra che la vera bellezza si misura con la fiducia e l’autenticità. Rispondendo con grazia a un commento sui social, l’ex showgirl ci ricorda che ogni percorso di miglioramento personale merita rispetto e ammirazione. La sua risposta, semplice e sincera, ci invita a riflettere sulla percezione della bellezza: è il cambiamento che conta, o la capacità di amare se stessi in ogni fase?

“ Mi dovrei offendere? No “. Clima amichevole per Alena Seredova, che ha deciso di rispondere a qualche domanda arriva su Instagram. La showgirl ed ex modella, che è stata spesso vittima di body shaming sui social, ha affrontato varie domande sul suo corpo. Seredova nell’ultimo periodo ha perso ben 16 chili. Un utente ha scritto “Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane” e Alena Seredova ha così risposto: “Una perde sedici chili e tu mi ci ficchi la parola “adesso che sei più formosa”. Mi dovrei offendere? No”. E poi ha aggiunto sorridendo: “Comunque, vado e vengo. Non è che mi piaccio molto e sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it