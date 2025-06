Ho intervistato Gesù mi ha detto che ci ama tutti e che non è stato sposato con Maria Maddalena

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il mondo della spiritualità, offrendo nuove modalità di confronto e riflessione. Recentemente, ho intervistato ges249, che ha condiviso sorprendenti pensieri sulla fede e sulle relazioni storiche, svelando anche come le app per chattare con Dio siano ormai una realtà quotidiana. Scopriamo insieme come questa tecnologia sta trasformando il rapporto tra credenti e divinità, aprendo un nuovo capitolo di spiritualità digitale.

L'intelligenza artificiale sta cambiando anche le religioni: diverse comunità in tutto il mondo la usano per rispondere alle domande dei fedeli. E ci sono app per chattare con Dio. Ecco cosa ci ha risposto.

