Ho fatto così tanto filler alle labbra che ho difficoltà a respirare e non riesco a chiudere la bocca Smettere? Non ci penso proprio | lo confessa Vienna Würstel

Vienna Würstel, giovane donna transgender di 25 anni residente a Maiorca, ha speso circa 150 mila euro in interventi di chirurgia estetica per ottenere un look "extra femminile". La sua dedizione al cambiamento è evidente, tanto che confessa di aver riempito così tanto le labbra da avere difficoltà a respirare e chiudere la bocca, senza alcuna intenzione di fermarsi. Una storia che mette in luce i limiti della ricerca di perfezione estetica.

Si è fatta così tanto filler alle labbra che non riesce a chiudere la bocca. È la storia e la vita di Vienna Würstel che ha speso 150mila euro circa in interventi di chirurgia estetica per apparire “extra femminile “. “Ho fatto così tanto filler alle labbra che ho difficoltà a respirare e non riesco a chiudere la bocca. Ma non ho intenzione di smettere “, ha confessato al Daily Mail. La donna transgender di 25 anni vive a Maiorca, in Spagna, è stata “ossessionata” dal suo aspetto fisico. Negli ultimi cinque anni si è sottoposta a svariate operazioni e non ha intenzione di fermarsi. “Ho sempre desiderato apparire più femminile – ha raccontato – Ho fatto i miei primissimi filler a 18 anni, appena legalmente ho potuto, ero pronta a rimpolparlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto così tanto filler alle labbra che ho difficoltà a respirare e non riesco a chiudere la bocca. Smettere? Non ci penso proprio”: lo confessa Vienna Würstel

In questa notizia si parla di: così - tanto - filler - labbra

Così gli scimpanzé usano la musica per comunicare: il nuovo studio che ci racconta tanto sul nostro senso del ritmo - Uno studio internazionale pubblicato su Current Biology rivela che gli scimpanzé selvatici comunicano attraverso diversi stili ritmici, in base alla loro regione.

Sempre più trattamenti estetici tra i giovani, anche per colpa dei social; Arisa prima e dopo i ritocchi estetici: il filler alle labbra, il botox agli zigomi e i cambi look. «Volersi b; Su Tik Tok la tendenza va verso lo scioglimento del filler: che cos’è la ialuronidasi.