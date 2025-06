Ho bisogno di soldi Bertinotti cos’è costretto a fare

Fausto Bertinotti, l’ex segretario di Rifondazione Comunista e figura iconica della sinistra italiana, si appresta a compiere un passo sorprendente che unisce il mondo dell’arte a quello delle necessità personali. Questo evento non rappresenta solo un’opportunità economica per Bertinotti e sua moglie Lella, ma anche il punto finale di una complessa vicenda ereditaria che ha animato le cronache negli ultimi anni. Bertinotti mette all’asta i suoi pezzi pregiati. Fausto Bertinotti ha deciso di mettere all’asta due serigrafie di Andy Warhol. Questi preziosi beni, ricevuti in eredità dal banchiere Mario D’Urso, non rappresentano solo un’opportunità economica per Bertinotti e sua moglie Lella, ma anche il punto finale di una complessa vicenda ereditaria che ha animato le cronache negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ho bisogno di soldi”. Bertinotti, cos’è costretto a fare

