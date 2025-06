Ho bisogno di sentire la connessione tra voi ragazzi | Liam Payne riappare in video a Building the Band

Il 9 luglio su Netflix torna “Building the Band”, e il mondo è in trepidante attesa per scoprire le emozioni che Liam Payne, giudice e ormai parte della famiglia, condividerà ancora una volta. La sua ultima apparizione in tv, prima tragicamente della sua scomparsa nel ottobre scorso, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan. Nel teaser pubblicato il 24 giugno, la sua presenza illumina il palco, promettendo momenti di pura magia.

Il 9 luglio sbarca su Netflix e c'è molta attesa per il talent show "Building the Band" perché è stata l'ultima partecipazione di Liam Payne ad una trasmissione televisiva, qui in veste di giudice, prima di morie il 16 ottobre scorso, dopo essere caduto da un balcone di un hotel di Buenos Aires. Martedì 24 giugno Netflix ha pubblicato il trailer di "Building the Band", che vede il compianto cantante dei One Direction tra i giudici. Nel teaser, Payne offre la sua saggezza agli aspiranti cantanti, esortandoli: " Ho bisogno di sentire la connessione tra voi ragazzi ". Il cantante era ben a conoscenza sul concetto di chimica, fondamentale in un gruppo: durante la sua seconda partecipazione a "X Factor" nel 2010, i giudici Simon Cowell e Nicole Scherzinger hanno deciso che Payne avrebbe dovuto unirsi agli altri concorrenti Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson per formare i One Direction.

