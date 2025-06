Ho 30 anni e non sopporto i matrimoni soprattutto d' estate

Avere trent’anni significa anche affrontare i propri dilemmi, come il fastidio per i matrimoni estivi. In questa nuova puntata della rubrica dedicata ai giovani adulti del 2025, esploriamo un episodio di pura comicità e critica: Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia, tra lusso sfrenato e conseguenze ambientali. Ma cosa dice questa scena sulla nostra società? Scopriamolo insieme.

Nuova puntata di Avere trent’anni, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovani adulti del 2025 Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sposano a Venezia. Una scelta che sarebbe patetica se non fosse oscena ed enormemente problematica. L’uomo più ricco del mondo, circondato da guardie del corpo travestite da camerieri, che parcheggia il suo yatch da 500 milioni e paralizza una città simbolo della crisi climatica, che lotta ogni giorno contro l’innalzamento del livello del mare e contro il turismo di massa che la sta divorando. Un set da fine del mondo, la parodia post-capitalista di un matrimonio reale, con l’applauso sudato dei super-ricchi in sottofondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Ho 30 anni e non sopporto i matrimoni, soprattutto d'estate

