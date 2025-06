Highlights Mondiale per Club | Inter-River Plate 2-0 | sogno Esposito!

Il Mondiale per Club si infiamma a Seattle, dove l'Inter affronta il River Plate in una sfida intensa valida per il girone E. Con un ritmo serrato e momenti di pura emozione, i nerazzurri conquistano una vittoria convincente 2-0 grazie alle reti di Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Un risultato che mette immediatamente le cose in chiaro: l’Inter è pronta a fare sul serio e a puntare al titolo mondiale. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa grande vittoria.

Inter-River Plate, partita valida per la terza giornata del Mondiale per Club (girone E) e giocata alle 3 italiane, è finita 2-0. In gol Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata al Lumen Field di Seattle. PRIMI E QUALIFICATI – La partita è accesa sin dai primi minuti, con la Beneamata che si adatta sin da subito al ritmo e alla temperanza sudamericana. All'11' ci prova Kristjan Asllani, che conclude da quasi dentro l'area di rigore. Al 25? la prima grande palla-gol della partita che capita sui piedi di Esposito. L'attaccante si stacca bene sul cross basso di Dumfries, ma il suo tap-in (un rigore in movimento) è neutralizzato da Diaz.

