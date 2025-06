Hello kitty e tmnt insieme per i migliori giocattoli happy meal di sempre

Il nuovo set di giocattoli Happy Meal combina la dolcezza di Hello Kitty con l'energia delle Tartarughe Ninja, creando un'esperienza unica e coinvolgente per grandi e piccini. Questa collaborazione innovativa promette di diventare il punto di riferimento per collezionisti e fan, consolidando ancora di piĂą il legame tra marchi iconici e il mondo dei giocattoli. Preparati a scoprire il divertimento senza confini!

Le collaborazioni tra grandi marchi e personaggi iconici della cultura pop rappresentano spesso strategie di marketing efficaci e innovative. Tra le piĂą recenti, spicca l'unione tra McDonald's e due celebri franchise: Hello Kitty e le Tartarughe Ninja. Questa partnership, attiva in Malaysia, ha dato vita a una collezione di giocattoli esclusivi per i menu Happy Meal, che sta giĂ catturando l'attenzione di appassionati di tutte le etĂ . Il nuovo progetto combina la dolcezza e il fascino di Hello Kitty con l'azione e il carattere delle Tartarughe Ninja. La linea di giocattoli presenta i personaggi principali vestiti come ciascuno dei quattro Turtles: Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello.

