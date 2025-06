Helena Prestes sconvolta da una morte atroce è furiosa | Non può essere vero

Helena Prestes, sconvolta dalla tragica perdita di una giovane brasiliana in Indonesia, non riesce a credere a quanto successo. La modella, profondamente toccata dall’accaduto, ha espresso tutta la sua rabbia e incredulità sui social, chiedendosi come possa essere possibile una così atroce morte. La sua attenzione si concentra sulla giovane di soli 26 anni, e il suo sfogo è un appello alla giustizia e alla memoria. Helena crede che questa tragedia debba essere riconosciuta e ricordata, affinché nulla venga mai dimenticato.

Helena Prestes è sconvolta dalla morte di una ragazza brasiliana, che purtroppo è stata ritrovata senza vita in Indonesia nella giornata di ieri. In queste ore, la modella ha condiviso una serie di commenti legati a quanto accaduto alla giovane 26enne e si è mostrata furiosa. Infatti, lei stessa ha ammesso di essere molto arrabbiata per quanto accaduto. In particolare, la protagonista del Grande Fratello 18 crede che la ragazza brasiliana si sarebbe potuta salvare. Ma vediamo insieme i suoi sfoghi e chi è questa giovane turista brasiliana che è stata trovata morta ieri in Indonesia. Helena Prestes furiosa e sconvolta per la morte di Juliana Marins. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena Prestes sconvolta da una morte atroce, è furiosa: “Non può essere vero”

In questa notizia si parla di: helena - prestes - sconvolta - morte

Zeudi Di Palma si esibisce a Madrid: Helena Prestes reagisce e poi cancella tutto - Zeudi di Palma si esibisce a Madrid, scatenando reazioni inaspettate. Helena Prestes, inizialmente ironica, reagisce con entusiasmo, ma poi decide di cancellare tutto, lasciando il web in fermento.

Helena Prestes e le lacrime all’Isola: perché ha pianto quando è morto Berlusconi; Isola: Helena disperata e inconsolabile. Sainato smascherato e Ilary fatalista; Helena Prestes sconvolta da una morte atroce, è furiosa: Non può essere vero.

Helena Prestes, come ha reagito alla morte di Silvio Berlusconi?/ "Era una persona importantissima..." - IlSussidiario.net - Helena Prestes è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e, sebbene sia stata ... Si legge su ilsussidiario.net

Isola dei Famosi, Helena Prestes torna all'attacco contro Cristina Scuccia e sulla morte di Berlusconi:"E' stato uno shock" - ComingSoon.it - Isola dei Famosi Helena Prestes torna all'attacco contro Cristina Scuccia Isola reality morte di Berlusconi . Segnala comingsoon.it