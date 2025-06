Helena Prestes parla del nuovo progetto che la vede protagonista Le dichiarazioni

Helena Prestes, volto di successo nel mondo dello spettacolo e della moda internazionale, si appresta a intraprendere una nuova avventura che la vede protagonista. Dopo il suo brillante percorso televisivo e la crescita costante nel settore fashion, l’attrice e modella si apre sui dettagli del suo nuovo progetto, un’iniziativa che unisce stile, benessere e impegno sociale. Ecco le sue dichiarazioni esclusive su questa entusiasmante fase della sua carriera.

Helena Prestes diventa ambassador di un nuovo progetto che la vede protagonista. Ecco le sue dichiarazioni. Dopo il successo televisivo e una carriera sempre più in ascesa nel mondo della moda internazionale, Helena Prestes torna a far parlare di sé con un nuovo progetto che unisce le sue passioni più autentiche: la moda, il benessere interiore e l’impegno sociale. Helena è stata recentemente annunciata come ambasciatrice ufficiale del brand Juniqua. Helena è da sempre propensa a sensibilizzare il benessere psicofisico delle donne attraverso yoga, meditazione e lifestyle consapevole. Leggi anche Ballando con le stelle, contattati diversi VIP: ecco chi sono Una figura poliedrica. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Helena Prestes parla del nuovo progetto che la vede protagonista. Le dichiarazioni

In questa notizia si parla di: helena - prestes - progetto - vede

Zeudi Di Palma si esibisce a Madrid: Helena Prestes reagisce e poi cancella tutto - Zeudi di Palma si esibisce a Madrid, scatenando reazioni inaspettate. Helena Prestes, inizialmente ironica, reagisce con entusiasmo, ma poi decide di cancellare tutto, lasciando il web in fermento.

“Un progetto così speciale, così leggero e così legato alla natura” — così il fotografo Fábio descrive questa esperienza per GUESS alle Isole Eolie. https://instagram.com/reel/DLKIBjWNtla/?igsh=a3RubjZpb3J6M241… Helena Prestes e Giulia Calcaterra brillan Vai su X

#HELENAPRESTES VOLA IN SARDEGNA CON JAVIER: PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA PER LEI vedi>> https://www.ilsipontino.net/helena-prestes-vola-in-sardegna-con-javier-martinez-presentazioni-in-famiglia-per-lei/ Vai su Facebook

Helena Prestes parla del nuovo progetto che la vede protagonista. Le dichiarazioni; La linea della vita di Helena Prestes; Grande Fratello, Helena Prestes arriva seconda alla finale: festa nella notte con Javier Martinez.

Grande Fratello, Helena Prestes vede il video della notte di Zeudi e Javier: "Sono confusa, non me l'aspettavo" - Fanpage.it - La modella si è ritrovata subito protagonista del 'triangolo' con Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Come scrive fanpage.it

Dal Grande Fratello al palco: Helena Prestes pronta a sorprendere anche come cantante? - Tra video in cui canta e l'esibizione all'Ariston, la modella brasiliana potrebbe presto stupire con un nuovo progetto, così almeno sperano ed ipotizzano i fan dell'ex gieffina. Si legge su msn.com