Harry prova a riavvicinarsi al padre Carlo III e al fratello William con un’altra mossa giocata con largo anticipo

Harry tenta un'altra mossa strategica per riavvicinarsi alla famiglia reale, aprendo nuove prospettive di pace tra lui e i suoi cari. Già lo scorso mese aveva espresso il desiderio di ricucire i rapporti con Carlo e William, e ora sembra che le sue azioni siano sempre più decisive. La domanda sorge spontanea: la riconciliazione è davvero possibile? La risposta potrebbe arrivare presto, mentre si susseguono segnali di un possibile passo avanti verso l'unità familiare.

La pace è vicina tra il principe Harry e la royal family? Ne parla oggi la stampa italiana, ma le mosse di riavvicinamento del secondogeito di Carlo e Diana sono iniziate da un po'. Già il mese scorso durante un'intervista con la Bbc, il duca di Sussex aveva espresso la volontà di ricucire i rapporti col padre Carlo e il fratello William. E il Daily Mail, in una esclusiva del 21 giugno, parla di come Harry intenda invitare tutta la famiglia agli Invictus Games del 2027. Entro la fine del mese di giugno dovrebbe arrivare un invito via email, quindi proprio in queste ore. Un anno prima dell'evento? Ebbene, sarebbe proprio per fare il modo che il Re riesca a metterlo in agenda.

