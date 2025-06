Harry Potter libreria di San Francisco toglie i libri | JK Rowling usa i soldi contro le persone trans

In un gesto deciso contro le polemiche, la libreria indipendente The Booksmith di San Francisco rimuove dalla sua selezione i celebri libri di Harry Potter, a causa delle dichiarazioni transfobiche di J.K. Rowling. Questa scelta scuote i fan e riaccende il dibattito sulla responsabilità degli autori e il ruolo delle librerie nel promuovere inclusività . La decisione della libreria riflette una posizione chiara: tra amore per la letteratura e impegno sociale, ogni scelta conta e...

The Booksmith ha deciso di togliere dagli scaffali i romanzi della saga del maghetto di Hogwarts dopo le frasi transfobiche dell'autrice. Una libreria indipendente di San Francisco, The Booksmith, ha deciso di prendere una posizione netta contro l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling, togliendo i libri della saga dai propri scaffali. Sul proprio sito web, la libreria del quartiere Haight Ashbury ha informato i propri clienti di aver preso questa decisione perché J.K. Rowling utilizza il proprio patrimonio derivato dalla serie Harry Potter per creare il J.K. Rowling Women's Fund, appositamente creata per rimuovere i diritti delle persone trans. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, libreria di San Francisco toglie i libri: "J.K. Rowling usa i soldi contro le persone trans"

In questa notizia si parla di: rowling - harry - potter - libreria

JK Rowling parla dei nuovi attori di Harry, Ron e Hermione nella serie di Harry Potter - Scopri l'annuncio ufficiale dei nuovi attori di Harry, Ron e Hermione nella prossima serie di Harry Potter, una scelta che ha suscitato entusiasmo edibattiti tra fan e critici.

Harry Potter, libreria di San Francisco toglie i libri: J.K. Rowling usa i soldi contro le persone trans; Harry Potter: libreria di San Francisco non venderà più i romanzi per boicottare Rowling; É questa la libreria portoghese che ha ispirato Hogwarts e sì, puoi visitarla anche tu.

Harry Potter, libreria di San Francisco toglie i libri: "J.K. Rowling usa i soldi contro le persone trans" - Una libreria indipendente di San Francisco, The Booksmith, ha deciso di prendere una posizione netta contro l'autrice di Harry Potter J. Da msn.com

Harry Potter: libreria di San Francisco non venderà più i romanzi per boicottare Rowling - Una libreria di San Francisco ha deciso di togliere i libri di Harry Potter dagli scaffali per boicottare l'autrice J. Lo riporta serial.everyeye.it