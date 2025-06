Hamilton | Non mi aspetto grandi cambiamenti in Austria Penso al 2026

Lewis Hamilton si presenta alla vigilia del GP d'Austria con un atteggiamento realistico e consapevole delle sfide imminenti. Mentre guarda al 2026 con fiducia, il britannico non si aspetta grandi rivoluzioni nel breve termine, concentrandosi invece sulla gara in programma al Red Bull Ring. La sua determinazione e pragmatismo riflettono la volontà di affrontare ogni sfida con lucidità e impegno, anche quando le prospettive sembrano meno ottimistiche.

Lewis Hamilton ha parlato alla viglia del weekend di gara di Formula 1 in Austria sul circuito del Red Bull Ring a Spielberg. Il pilota britannico è sembrato fiducioso riguardo al 2026, mentre per la prossima gara non ha nascosto un velo di rassegnazione sui possibili miglioramenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton: "Non mi aspetto grandi cambiamenti in Austria. Penso al 2026..."

