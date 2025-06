Hamilton dice frase inquietante sulla Ferrari | Un giorno saprete cosa ci ha ostacolato

Hamilton svela un'ombra nascosta sulla Ferrari, lasciando intendere che il suo coinvolgimento va oltre le semplici prestazioni in pista. Con una frase enigmatica, il pilota inglese apre uno squarcio su possibili ostacoli e misteri che hanno segnato questa stagione. Che si tratti di errori di squadra, problemi tecnici o decisioni di piloti, una cosa è certa: presto scopriremo tutta la verità . Continuiamo a leggere per svelare i retroscena di un'annata tutt’altro che semplice.

