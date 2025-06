Haier da lunedì finisce la produzione e per 31 lavoratori scatta il contratto di solidarietà

Inizia una nuova fase per il settore elettrodomestici in Brianza, con la chiusura della produzione di lavatrici da parte di Haier a Brugherio. Per 31 lavoratori, questa transizione significa affrontare il contratto di solidariet√†, simbolo di un cambiamento inevitabile ma anche di una sfida da superare insieme. √ą la fine di un‚Äôepoca, ma anche l‚Äôinizio di un percorso di rinnovamento e resilienza.

In Brianza finisce un‚Äôera: la Haier (che per molti resta ancora la ex Candy) termina la produzione delle lavatrici nel sito di Brugherio. Per i lavoratori da marted√¨ 1 luglio partiranno i contratti di solidariet√†.¬† La fine di un'era Lo hanno annunciato con una nota congiunta Fim-Cisl e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: haier - finisce - produzione - lavoratori

La Candy chiude a Brugherio. Finisce l'era del marchio made in Italy.

Lavoro, Haier: stop alla produzione a Brugherio entro giugno 2025 - MSN - Lavoro, Haier: stop alla produzione a Brugherio, programma di riconversione del sito ‚ÄúConsapevole delle conseguenze della propria decisione‚Äú, l‚Äôazienda porterà lo stabilimento brianzolo a ... Secondo msn.com

Produzione giù, lavoro a rischio. Così si è ristretto il ‚Äúbianco‚ÄĚ - Eppure nel 2020 Haier aveva varato la ‚Äúdelocalizzazione al contrario‚ÄĚ: a Brugherio si aumentava la produzione per far fronte alle difficoltà della Cina, bloccata dal Covid. Da repubblica.it