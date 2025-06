Habla español? In Poste Italiane c’è lavoro per te | ricerca personale con ottima conoscenza lingua spagnola

Se parli fluentemente spagnolo e desideri lavorare in un ambiente dinamico e multiculturale, questa è la tua occasione! Poste Italiane sta cercando operatori di sportello con eccellente conoscenza della lingua spagnola da inserire nelle loro filiali di Milano e provincia. Se vuoi far parte di una squadra innovativa e aperta alla diversità, questa opportunità fa per te: candidati subito e trasforma le tue competenze linguistiche in un nuovo percorso professionale!

Poste Italiane offre lavoro a chi parla bene lo spagnolo. E’ partita una ricerca di personale speciale per chi conosce bene la lingua di Spagna. Poste Italiane infatti, sta cercando candidati come operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua spagnola da inserire nella rete di uffici postali multietnici di Milano e provincia. A Milano . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

