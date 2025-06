Ha ragione il cardinale Repole | a Torino si investe poco

A Torino, la scarsità di investimenti è un dato di fatto che preoccupa gli analisti e i cittadini. Ricordo il passaggio dell’industriale Renato Altissimo, che scelse la finanza lasciando l’imprenditoria, svelando una tendenza ormai diffusa. Questa scelta, sebbene controversa, ha aperto un dibattito sulla direzione economica della città. È forse arrivato il momento di riflettere su come attrarre nuovi investimenti e risollevare il tessuto produttivo torinese.

Sono abbastanza anziano per ricordare che l’industriale e deputato Renato Altissimo, re dei fari e vicepresidente di Confindustria, decise di chiudere con l’imprenditoria per passare alla finanza. E visse felice e contento tra serate in locali notturni e rendite finanziarie. Forse il primo a fare questa scelta fu lui, con esibita disinvoltura. Alla faccia del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it