Ha gli antenati casertani ma non può avere la cittadinanza | E' incostituzionale

Un cittadino venezuelano, discendente da avi casertani, ha deciso di mettere in discussione un aspetto cruciale della legge sulla cittadinanza italiana. Secondo lui, le recenti modifiche al sistema ‘Iure Sanguinis’ sono incostituzionali, impedendogli di ottenere la giusta identità legale. Un caso che potrebbe aprire una nuova battaglia sui diritti di discendenza e sulla tutela delle radici italiane, mettendo in discussione norme consolidate e sollevando importanti questioni di costituzionalità .

Le recenti modifiche alla legge sulla cittadinanza per discendenza, il cosiddetto ‘Iure Sanguinis’ sarebbero incostituzionali. Lo sostiene un cittadino venezuelano, discendente da avi italiani provenienti da Sessa Aurunca, che ha presentato un ricorso alla sezione specializzata in materia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: cittadinanza - antenati - casertani - avere

Come Tracciare I Tuoi Antenati Può Farti Avere La Doppia Cittadinanza - MSN - Molti di noi desiderano avere la doppia cittadinanza e godere dei vantaggi di un passaporto di due Paesi diversi. Scrive msn.com

Cittadinanza italiana, più costosa la richiesta per discendenza: fino a 600 euro - È diventato più caro chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per ius sanguinis, ossia per il fatto di avere fra i propri antenati un italiano. Secondo ilsole24ore.com