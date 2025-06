Ha cercato di violentarmi Ragazzina di 14 anni aggredita nel piazzale della stazione di Arezzo

Un grave episodio scuote Arezzo: una ragazzina di 14 anni è stata vittima di una tentata violenza davanti alla stazione ferroviaria. La serata del 25 giugno si è trasformata in un incubo per la giovane, che ha avuto il coraggio di denunciare l'aggressione. La città si interroga sulla sicurezza delle aree pubbliche e sull'importanza di vigilare sui più giovani. Un caso che richiede attenzione e azioni concrete per tutelare i nostri figli.

Una ragazza di 14 anni sarebbe stata vittima di una tentata violenza sessuale in piazza della Repubblica, davanti alla stazione ferroviaria di Arezzo. L'episodio risale alla serata di ieri, mercoledì 25 giugno. Erano circa le 23 quando la giovane sarebbe stata avvicinata da un 28enne di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

