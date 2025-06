Guerre e non solo è boom di bunker made in Italy

In un mondo in costante evoluzione, la sicurezza personale diventa una priorità sempre più concreta. Non sorprende quindi che in Italia si registri un vero e proprio boom di bunker made in Italy, con investimenti che guardano al futuro e alla protezione di ciò che conta di più. Maurizio Balotta e Stefania Rivoltini ci svelano come l’esperienza familiare nel settore edile si trasforma oggi in una risposta moderna alle nuove minacce.

(Adnkronos) – Lontani dall'emergenza della guerra atomica? Non tutti la pensano così. Infatti, non sono pochi gli italiani che investono nella costruzione di un bunker. Parola di Maurizio Balotta e Stefania Rivoltini, titolari di 'Il mio bunker', azienda familiare italiana, le cui origini nell’edilizia risalgono al 1940 e proprio utilizzando il know how acquisito in . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

