Guerra Israele-Iran le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente e sul conflitto a Gaza Trump | Annullare subito il processo a Netanyahu Gli Usa lo salveranno La Cia | Abbiamo prove della devastazione dei siti nucleari | DIRETTA

Le tensioni tra Israele e Iran continuano a scuotere il Medio Oriente, con sviluppi drammatici e colpi di scena che alimentano un conflitto senza precedenti. Oggi, giovedì 26 giugno 2025, le ultime notizie evidenziano l’azione degli USA sulle centrali nucleari iraniane e nuove prove sulla devastazione degli impianti nucleari. Mentre il mondo osserva, le sfide diplomatiche si intensificano e la posta in gioco diventa sempre più alta. La situazione rimane critica e in evoluzione costante.

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 26 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran, le crescenti tensioni in Medio Oriente e il conflitto nella Striscia di Gaza. DIRETTA Ore 10,00 – Aiea: “Le centrifughe di Fordow non piĂą operative dopo raid degli Usa” – Le centrifughe di Fordow, uno dei piĂą importanti impianti di arricchimento nucleare dell’Iran, “non sono piu’ operative” a seguito degli attacchi statunitensi. Lo dice Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. “Sulla base delle immagini satellitari, possiamo trarre conclusioni abbastanza precise sulle conseguenze del bombardamento”, ha dichiarato il numero uno dell’Aiea all’emittente radiofonica francese Radio France Internationale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente e sul conflitto a Gaza. Trump: “Annullare subito il processo a Netanyahu. Gli Usa lo salveranno”. La Cia: “Abbiamo prove della devastazione dei siti nucleari” | DIRETTA

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

