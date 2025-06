Guerra del grano l' impegno del Governo | Occhi su concorrenza sleale e sostegno agli agricoltori

La guerra del grano torna al centro dell’attenzione politica, con il governo impegnato a proteggere gli agricoltori e a vigilare sulla concorrenza sleale. In risposta all’interrogazione sull’andamento dei prezzi, la riduzione delle superfici coltivate e i rischi di pratiche scorrette, il Ministero dell'Agricoltura sottolinea l’importanza strategica del grano duro nella filiera alimentare, ribadendo il suo ruolo chiave nel garantire sicurezza e sostenibilità al settore.

In riferimento all'interrogazione sull'andamento del prezzo del grano, la riduzione delle superfici coltivate e il rischio di concorrenza sleale, arriva la risposta del Ministero dell'Agricoltura, che ribadisce quanto il grano duro rappresenti una coltura strategica e centrale nella filiera della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

