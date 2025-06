Guasto sull' Alta Velocità Roma-Napoli treni in ritardo e disagi anche a Bologna

Guasto improvviso sulla linea ad alta velocità tra Roma e Napoli sta causando disagi significativi, con ritardi che si estendono fino a Bologna. Le prime ore della giornata sono state segnate da corse in ritardo di un’ora o più, creando caos tra i pendolari. La causa, secondo Trenitalia, sarebbe un imprevisto tecnico imprevisto. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come gestire al meglio questa situazione di emergenza.

Un guasto sulla linea dell'alta velocità nel Lazio ha scatenato un effetto farfalla fino a Bologna. Dalle prime ore di questa mattina, infatti, le corse sui tabelloni della stazione centrale sono costellate di ritardi anche di un'ora. La causa, stando al monitoraggio di Trenitalia, sarebbe un.

Guasto a Melegnano e treni in ritardo sull'Alta Velocità Milano - Bologna, ira di Renzi contro Matteo Salvini - Un guasto a Melegnano ha provocato notevoli ritardi, superiori ai 60 minuti, sui treni dell'Alta Velocità tra Milano e Bologna, creando disagi agli utenti del Nord Italia.

