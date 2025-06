Guasto all' l’impianto di climatizzazione alla Cittadella Giudiziaria | l' appello della Camera Penale

La Cittadella giudiziaria di Salerno si trova a fronteggiare un problema urgente: un guasto all’impianto di climatizzazione che sta compromettendo il regolare svolgimento delle udienze penali. L’appello della Camera Penale, guidata dal presidente Michele Sarno e dalla segretaria Carmela Landi, evidenzia un “grave e persistente disservizio” che richiede interventi immediati. La tutela dei diritti processuali e la garanzia di un ambiente dignitoso sono al centro di questa mobilitazione, perché la giustizia non può attendere.

Il presidente della Camera Penale Michele Sarno, insieme al segretario Carmela Landi, ha scritto al presidente del Tribunale di Salerno Giuseppe Ciampa per denunciare il “grave e persistente disservizio” dell’impianto di climatizzazione estiva presso le aule di udienza penale dell’edificio C. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

