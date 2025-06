Guardiola esaltato da Tudor prima di Juve Manchester City | È il miglior allenatore del mondo è una squadra che domina da anni!

Igor Tudor alza il sipario sulla sfida tra Juventus e Manchester City, lodando il tecnico avversario Pep Guardiola. Con parole piene di ammirazione, Tudor ha definito l’allenatore dei Citizens come «il miglior del mondo», sottolineando anche la forza di una squadra che domina da anni nel panorama internazionale. Ma quali sono le sue riflessioni sulla partita e questa sfida tra due giganti del calcio? Scopriamolo insieme.

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Manchester City, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le sue parole in particolare su Guardiola. IL MANCHESTER CITY – « Il caldo inciderà per entrambe, l'orario e la temperatura non sono il massimo per fare calcio, ha ragione Guardiola quando dice che non si potrà spingere al massimo. Arriviamo diversamente rispetto al Manchester City: loro hanno fatto tanti cambi tra una e l'altra, noi abbiamo schierato gli stessi undici.

