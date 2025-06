Guardiola dice che il calore significa che i giocatori devono essere pronti a soffrire prima dello scontro della Juventus

L'attenzione si infiamma mentre Pep Guardiola, il genio del Manchester City, dichiara che i suoi giocatori devono essere pronti a soffrire sotto il caldo prima dello scontro con la Juventus. Un messaggio di determinazione e sacrificio che alimenta l’attesa per una sfida cruciale nella Coppa del Mondo di club, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La battaglia tra due grandi squadre sta per iniziare, e il mondo del calcio resta in trepidante attesa...

2025-06-26 00:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il manager della città di Manchester, Pep Guardiola, ha affermato che i suoi giocatori devono “essere pronti a soffrire” nel caldo davanti allo scontro della Coppa del Mondo di club contro la Juventus. City e Juve hanno raccolto i punti massimi dalle loro due partite di apertura ed entrambe le squadre guarderanno il primo posto nel Gruppo G per evitare un potenziale scontro con il Real Madrid nel round di 16. La squadra di Guardiola deve ancora concedere un gol in competizione a seguito di comode vittorie su Wydad AC (2-0) e Al Ain (6-0) e ha giocato la loro ultima partita nello stadio Mercedes-Benz con aria condizionata di Atlanta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

