Guardiola dà un consiglio agli spettatori di Juve-Manchester City | Acqua cappelli e asciugamani

Il caldo ad Orlando non fermerà la passione per il calcio, e Guardiola sa bene come prepararsi. Con oltre 30 gradi previsti, il tecnico del Manchester City consiglia ai tifosi di portare acqua, cappelli e asciugamani per affrontare al meglio questa sfida estiva. La partita tra Juve e City promette emozioni intense, ma anche un'occasione per dimostrare come strategia e preparazione siano fondamentali, anche sotto il sole cocente. Continua a leggere e scopri i consigli di Guardiola!

Juve e Manchester City scenderanno in campo a Orlando alle ore 15 con oltre 30 gradi previsti. Il caldo sarà un fattore per i giocatori e anche per i tanti tifosi attesi allo stadio che hanno ricevuto qualche accorgimento da Guardiola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

