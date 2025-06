Guardiola a Mediaset | Era tanto tempo che non giocavamo così la Juve è sempre la Juve Finalmente ci siamo ritrovati

Dopo tanto tempo, Guardiola torna a parlare di Juventus, riconoscendo il valore dei bianconeri e la sfida affrontata con entusiasmo. Le sue parole, rilasciate a Mediaset dopo il match tra Juventus e Manchester City, sottolineano il rispetto e l’ammirazione per una squadra sempre rispettabile. Ma cosa ha davvero detto il tecnico spagnolo? Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e il significato di questa inattesa dichiarazione pubblica.

Guardiola: «La Juve è sempre la Juve, ma noi ci siamo ritrovati». Le dichiarazioni post Juventus Manchester City. Pep Guardiola ha parlato così microfoni di Mediaset dopo Juve Manchester City, l’ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club. Ecco le sue dichiarazioni. PARTITA – «Soddisfatto? Senz’altro, abbiamo battuto una squadra che aveva giocato due partite straordinarie. La Juventus è sempre la Juventus, era tanto tempo che non giocavamo così. Continuiamo a pensare che l’anno scorso avevamo una buona squadra, ma abbiamo subìto duecentomila infortuni. Però ora ci siamo ritrovati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guardiola a Mediaset: «Era tanto tempo che non giocavamo così, la Juve è sempre la Juve. Finalmente ci siamo ritrovati»

In questa notizia si parla di: juve - guardiola - mediaset - così

Calciomercato Juve, clamoroso: Guardiola vuole anche quel giovane bianconero! Servono almeno 20 milioni di euro - In questi giorni, il mercato estivo si infiamma con indiscrezioni che riguardano Nicolò Savona, giovane terzino della Juventus.

L’Inter parte così al Mondiale per Club ? https://bit.ly/444VlmB #SportMediaset Vai su Facebook

Manchester City, Guardiola: Juve sempre forte, non giocavamo così da tempo; GUARDIOLA a Mediaset: La Juve è sempre la Juve. Oggi sensazioni bellissime, ci stiamo ritrovando. De...; Juve-Manchester City, diretta Mondiale per Club: risultato finale, le dichiarazioni in tempo reale.