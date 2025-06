Guardia di Finanza siglato protocollo d' intesa con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

In un momento in cui le minacce digitali sono in costante aumento, la Guardia di Finanza e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale uniscono le forze con un nuovo protocollo d’intesa. Questa collaborazione strategica mira a rafforzare la tutela delle infrastrutture critiche e a combattere efficacemente i crimini informatici, garantendo un sistema paese più sicuro e resiliente. La partnership segna un passo decisivo verso una sicurezza digitale integrata e più efficace.

La Guardia di finanza (GDF) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) hanno siglato, in data odierna, un protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Amministrazioni nell’assolvimento delle rispettive funzioni istituzionali, a tutela della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

Terni: Celebrato il 251° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza Vai su Facebook

Guardia di Finanza Arezzo, 251 anni al servizio del Paese: lotta senza tregua a evasione, frodi e criminalità economica - Impegno costante su tutti i fronti: oltre 370 controlli fiscali, 97 evasori totali scoperti, sequestri per milioni di euro e lotta al riciclaggio, alla contraffazione e all’illegalità nella spesa pubb ... Si legge su msn.com

Regione Lazio e Guardia di Finanza: siglato un protocollo d’intesa per la spesa pubblica - Questo l’obiettivo del documento siglato nella giornata di venerdì 19 luglio presso la Presidenza della Regione Lazio, finalizzato ad agevolare i rapporti di collaborazione tra la Regione Lazio e il ... Lo riporta regione.lazio.it