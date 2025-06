guardia di finanza maxi lotta agli evasori e frodi fiscali nel mirino recuperati 32 milioni

La Guardia di Finanza si conferma protagonista nella lotta contro evasione fiscale e frodi economiche, con risultati straordinari in provincia di Ascoli. Nel solo 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, oltre 5.300 interventi hanno portato al recupero di 32 milioni di euro e alla scoperta di 69 evasori totali e numerosi lavoratori irregolari. Un impegno incessante per tutelare famiglie e imprese, e garantire un’economia più giusta e trasparente.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito in provincia di Ascoli oltre 5.300 interventi e concluso 285 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalitĂ nell’economia: un impegno "a tutto campo" a tutela di famiglie e imprese. Le attivitĂ ispettive hanno consentito di individuare 69 evasori totali e 27 lavoratori in "nero" o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 86. Sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 32 milioni di euro. Sono state avanzate 4 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolositĂ fiscale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it