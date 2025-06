Guardia di Finanza Arezzo 251 anni al servizio del Paese | lotta senza tregua a evasione frodi e criminalità economica

Da 251 anni, la Guardia di Finanza di Arezzo si distingue per il suo incessante impegno a tutela di cittadini e imprese, combattendo con determinazione evasione, frodi e criminalità economica. Nel bilancio dei primi cinque mesi del 2025, le operazioni sono state numerose e decisive, dimostrando come questa istituzione sia un baluardo di legalità e sicurezza. Un esempio di dedizione inarrestabile per un’Italia più giusta e trasparente.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Gdf Arezzo: 251° anniversario: bilancio operativo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio. Impegno "a tutto campo" contro la criminalità' a tutela di cittadini e imprese. Nel 2024 e nei primi 5 mesi del corrente anno, le Fiamme Gialle di Arezzo hanno eseguito 375 interventi ispettivi e 221 indagini, per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: un impegno "a tutto campo", a tutela di famiglie e imprese e a sostegno dello sviluppo del paese. Contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale interventi sempre più mirati e selettivi, fondati sull'incrocio tra banche dati fiscali e di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere condotte fraudolente e illeciti a carattere internazionale.

