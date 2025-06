Grottammare erbacce e incuria | | Adesso la pulizia straordinaria

Grottammare si impegna a ripristinare il suo decoro urbano, affrontando con determinazione le erbacce e l’incuria che affliggono alcune zone. La recente pulizia straordinaria testimonia la volontà di migliorare gli spazi pubblici, nonostante le sfide legate alle risorse limitate. I cittadini, rappresentati dal consigliere Marco Sprecacè, chiedono attenzione e azioni concrete. Questa volta, al centro dell’attenzione, il marciapiede vicino al supermercato ‘Si con te’...

Tenere in ordine una città non è impresa facile per gli amministratori che devono fare i conti con la mancanza di personale e con il bilancio sempre più ‘stretto’. A Grottammare i cittadini si lamentano e se ne fa portavoce il consigliere della minoranza Marco Sprecacè, cui sembrano arrivare sempre più segnalazioni. Questa volta al centro del reportage fotografico c’è il marciapiede situato nei pressi del supermercato ‘Si con te’ tra le due rotatorie. Il passaggio è occupato da folte erbacce, rovi e cespugli di Oleandro che ostacolano il passaggio in sicurezza dei pedoni, poiché si è costretti a scendere dal marciapiede con i rischi che ne conseguono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grottammare, erbacce e incuria: : "Adesso la pulizia straordinaria"

