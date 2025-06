Grossa fuga di gas nel Milanese | forse è mercaptano Pompieri e Arpa sul posto

Una grave fuga di gas ha scosso il Milanese questa mattina, con un intenso odore di mercaptano che si diffonde nell’aria. Dalle prime ore, vigili del fuoco e ARPA sono sul posto in più comuni tra Basiano, Pessano, Cambiago e Gessate, per contenere la situazione ed evitare rischi maggiori. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, mentre le operazioni di controllo proseguono senza sosta. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Forte odore di gas nell'aria. Dalle 7.30 di giovedì mattina i vigili del fuoco stanno operando nei comuni di Basiano, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate, Malatesta e Basiano, nel Milanese, per la segnalazione di un forte odore di gas sprigionatosi nell'aria. Fuga di gas nel Milanese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

