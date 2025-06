Green & Sociale | l’energia che cambia l’Italia

Green Amp Sociale: l'energia che cambia l’Italia. Dal debutto della prima opera illuminata a Milano nel 1883, passando per quasi un secolo di innovazioni, oggi assistiamo a una vera rivoluzione energetica. La storia si ripete, e il Teatro alla Scala torna al centro di questa trasformazione, illuminando non solo il palcoscenico ma anche un futuro più sostenibile. È il momento di scoprire come Green Amp Sociale plasmi il nostro domani.

Correva l’anno 1883 quando, a La Scala di Milano, per la prima volta, un’opera andava in scena illuminata con l’energia elettrica anziché con i lumi a gas: si trattava della “Gioconda” di Amilcare Ponchielli. La luce proveniva dalla centrale di Santa Radegonda, la prima dell’Europa continentale, dotata del sistema Edison a corrente continua. Quasi un secolo e mezzo dopo, nel dicembre scorso, il celebre Teatro milanese ha fatto un nuovo salto nel futuro: sul suo tetto è stato infatti installato un impianto fotovoltaico “su misura”, progettato in modo da adattarsi alla forma arrotondata della struttura, in grado di produrre 111. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Green & Sociale: l’energia che cambia l’Italia

In questa notizia si parla di: energia - green - sociale - cambia

Energia green e trasformazioni. Sfide dell’edilizia - L'energia green e le trasformazioni nel settore dell'edilizia sono al centro di un ricco programma di incontri e convegni a Meci, la fiera di Lariofiere.

L’energia è parte del tessuto sociale e la sua transizione deve essere al servizio delle persone.” Con queste parole Ilaria Bertini, Direttrice dell’ Agenzia Nazionale Efficienza Energetica ENEA, è intervenuta alla #tavolarotonda “Promuovere la qualità dell’abita Vai su Facebook

Piano sociale per il clima: in arrivo bonus green; Altromercato, bilancio sociale di sostenibilità all’insegna del green; Transizione Ecologica, Digitale, Sociale. La rivoluzione green del Museo di Capodimonte in numeri.

Green & Sociale: l’energia che cambia l’Italia - Tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, la capacità installata ha toccato i 2,2 GW, un livello che permesso di produrre 5,5 TWh di energia green, equivalente al fabbisogno annuale di una città ... Riporta tpi.it

“Energia in movimento”, su RaiPlay il racconto di una mobilità che cambia il passo - Il programma in due puntate va in onda da giovedì 26 giugno ed è condotto da Barbara Politi e Angela Tuccia. Come scrive sorrisi.com