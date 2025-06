Green e inclusivo ecco Urban District nel quartiere più sostenibile di Roma

Green, inclusivo e all’avanguardia: ecco Urban District nel cuore di Roma, nel quartiere Pi249. Un’evoluzione dei quartieri sostenibili che mette al centro la qualità della vita, il rispetto ambientale e il risparmio economico. A Città Verde, la prima esperienza di edilizia residenziale inclusiva in Italia, nasce un innovativo distretto che ridefinisce il concetto di comunità urbana. Scopri come Urban District sta trasformando il modo di vivere nella Capitale...

Un’evoluzione del concetto di quartiere sostenibile che guarda alla qualità della vita delle persone, al benessere ambientale, e al risparmio economico. Siamo a Roma, a Città Verde – viene spiegato – “la prima e più importante esperienza in Italia di edilizia residenziale inclusiva e sostenibile ” e quindi della Capitale. Ed è qui che nasce ‘Urban District’, “il comparto più grande e innovativo dell’intero progetto urbanistico, attualmente in costruzione”. “Abbiamo creduto sin dall’inizio nella possibilità di trasformare questo quadrante della città in un sistema urbano moderno, accessibile e integrato – osserva Alessandro Guglielmi, architetto dell’impresa ‘La Leva’ e founder di Città Verde – ‘Urban District’, con la sua galleria commerciale al piano strada, rappresenta il tassello finale. 🔗 Leggi su Lapresse.it