Grecia torna l’incubo degli incendi | a Chio e nell’Attica fiamme fuori controllo | VIDEO

Ancora una volta, la Grecia si trova ad affrontare il terribile incubo degli incendi boschivi, con Chio e Attica che bruciano senza sosta. Le fiamme devastano vaste aree, lasciando dietro di sé un paesaggio di cenere e distruzione. La lotta dei vigili del fuoco è incessante, mentre le autorità dichiarano lo stato di emergenza. Un dramma ambientale che richiede attenzione e azioni immediate per proteggere il patrimonio naturale e le comunità coinvolte.

Il rogo in Attica si aggiunge a quelli che dalla scorsa domenica stanno devastando l'isola greca di Chio, nell'Egeo orientale. Sono almeno 40mila gli ettari bruciati dalle fiamme e ridotti in cenere e 400 i vigili del fuoco che sono impegnati nella zona. Sull'isola è stato dichiarato lo stato di emergenza

In questa notizia si parla di: chio - attica - fiamme - grecia

