Grazie Presidente Giovanni Malagò | l’ultimo giorno alla guida del Coni

Un saluto di sincera gratitudine e stima da parte della Fondazione Polito, che riconosce in Giovanni Malagò un faro di leadership e passione. Con il suo esempio, ha trasformato lo sport italiano, portandolo a livelli di eccellenza e prestigio internazionale. La sua eredità resterà per sempre un modello di dedizione e visione. Grazie, Presidente Malagò, per aver scritto pagine indimenticabili nella storia dello sport italiano.

La Fondazione Polito intende salutare con profonda stima e gratitudine il più grande Presidente nella storia del CONI, Giovanni Malagò. Sotto la sua guida ispirata, lo sport italiano ha raggiunto traguardi mai toccati in precedenza, conquistando un prestigio senza pari, in patria e nel mondo. Con visione, passione, determinazione e dedizione, il Presidente Giovanni Malagò ha elevato l’intero movimento sportivo a vette d’eccellenza. UN SALUTO DI STIMA AL PRESIDENTE GIOVANNI MALAGO’. Per la Fondazione Polito, è un onore immenso avere Giovanni Malagò come Presidente Onorario. Un autentico emblema di valori umani e sociali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Grazie Presidente Giovanni Malagò: l’ultimo giorno alla guida del Coni

In questa notizia si parla di: presidente - giovanni - malagò - guida

Giovanni Minetti è il nuovo presidente del Consorzio Alta Langa: le bollicine piemontesi si affidano al manager di Tenuta Carretta - Giovanni Minetti è stato nominato nuovo presidente del Consorzio Alta Langa, portando la sua esperienza da Tenuta Carretta nel settore delle bollicine piemontesi.

Translate postL’ultimo giorno di Giovanni Malagò alla guida del Coni, domani le elezioni per il nuovo presidente – Fotogallery Vai su X

Dopo dodici anni alla guida dello sport italiano, Giovanni Malagò si prepara a lasciare la presidenza del CONI. Il 26 giugno 2025 si terranno le elezioni per il nuovo presidente, ma Malagò non è rieleggibile per un quarto mandato secondo la legge. In un’interv Vai su Facebook