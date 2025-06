Grave incidente sulla Flaminia strada chiusa e diversi feriti

Un grave incidente sulla Flaminia all'altezza di Foligno ha sconvolto questa mattina la viabilità, coinvolgendo quattro veicoli e lasciando sul campo sette feriti, alcuni in condizioni critiche. La strada è stata immediatamente chiusa, creando disagi e tensioni tra gli automobilisti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma le autorità sono già al lavoro per ricostruire quanto accaduto e garantire la sicurezza sulle strade.

Perugia, 26 giugno 2025 – Quattro veicoli coinvolti – due mezzi pesanti e due auto – e diversi feriti nell’ incidente stradale avvenuto stamani prima delle 8 sulla Flaminia all’altezza di Foligno. Inizialmente si parlava di tre persone rimaste ferite, ma il bilancio sarebbe salito a sette, con un caso più grave portato all’ospedale di Foligno in codice rosso. Il tratto della strada statale 3 interessato dall’incidente e dalla conseguente chiusura è quello in direzione Roma dal km 148,700 al km 147,300, all’altezza di Foligno. E’ stata dunque disposta l’uscita obbligatoria dalla Flaminia al km 153,000 direzione Spoleto, innesto ss77 variante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave incidente sulla Flaminia, strada chiusa e diversi feriti

