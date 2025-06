Grave incidente a Marina di Camerota | scooter contro auto due giovani feriti

Una serata di paura a Marina di Camerota, dove un grave incidente tra uno scooter e un’auto ha lasciato due giovani feriti in modo serio. La collisione, ancora sotto indagine, ha sconvolto la tranquilla località costiera, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale. Restate con noi per gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle cause dell’incidente.

Violento scontro tra scooter e auto. Tensione e paura nella serata di ieri a Marina di Camerota, dove si è verificato un grave incidente stradale. Un scooter si è scontrato improvvisamente con una Fiat Panda, per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Le condizioni dei feriti. A riportare le conseguenze più gravi è stato un ragazzo di 30 anni, che si trovava alla guida dello scooter. L'impatto violento gli ha causato serie lesioni alla testa e all'addome, rendendo necessario il trasporto in eliambulanza all'Ospedale del Mare di Napoli, dove attualmente si trova ricoverato in condizioni critiche.

